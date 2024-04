Kamada Lazio, resta o va via? Cosa sta succedendo e la verità sulla clausola

Kamada Lazio, il giapponese resta o va via? Ecco cosa sta succedendo e la verità sulla clausola per il prolungamento

Come spiegato da Nicolò Schira, le buone prestazioni fornite negli ultimi tempi e l’arrivo di mister Tudor potrebbero convincere Daichi Kamada a restare alla Lazio.

Il giapponese potrebbe far attivare la clausola presente nel suo contratto per il rinnovo automatico dell’accordo, andando a rinnovare per un paio di stagioni con ingaggio che si alzerebbe fino a toccare i 3.5 milioni di euro.