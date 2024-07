Kamada Lazio, il centrocampista PUNGE il club biancoceleste: ecco il COMMENTO che fa discutere – VIDEO

Kamada Lazio, il centrocampista PUNGE il club biancoceleste: ecco il COMMENTO che fa discutere i tifosi – VIDEO

Il centrocampista Daichi Kamada, dopo una stagione fallimentare, non ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio e si è trasferito a parametro zero al Crystal Palace.

Reunited at last 🥹⁰

ついに再会 pic.twitter.com/1KqhjyoeM9 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 10, 2024

Il giapponese, però, non sembra essere rimasto molto contento dall’esperienza in biancoceleste. Infatti, in un video pubblicato dal club inglese, si è confrontato con il proprio allenatore Oliver Glasner dicendo: «Mi sono allenato molto lo scorso anno». Possibile frecciata nei confronti della Lazio visto lo scarso impiego?