Nel posticipo della 26^ giornata di Serie A, la Juventus di Max Allegri batte 4-2 la Sampdoria allo Stadium

Nell’anticipo della 26^ giornata di Serie A, la Juventus batte 4-2 la Sampdoria allo Stadium e sale a quota 38 punti.

Per i bianconeri in gol Bremer, Rabiot (doppietta) e Soulé. Per gli uomini di Stankovic reti di Augello e Djuricic.