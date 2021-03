Juventus Lazio, le statistiche dei biancocelesti: molti titri, poca mira

Nella sfida tra Juventus e Lazio, alcune statistiche arridono ai biancocelesti, che tirano molto, ma prendono poco la porta

Una partita molto combattuta, ma che una delle due squadre ha giocato meglio, tanto da riuscire a vincerla. Ieri sera, infatti, la Juventus ha battuto la Lazio per 3-1 all’Allianz Stadium di Torino, mettendo a segno un colpo importante per la corsa Champions. Ecco alcune statistiche della partita dei biancocelesti.

La squadra allenata da Simone Inzaghi non ha giocato affatto male, ma è stata molto imprecisa. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, i capitolini hanno tirato ben 15 volte, il doppio rispetto ai torinesi, ma hanno preso lo specchio della porta solo in 4 occasioni (una in meno rispetto ai padroni di casa). Inoltre, su un totale di 94 duelli, la Lazio ne ha vinti 42, contro i 52 della Juve. L’identità di gioco per la banda Inzaghi è sempre la stessa, ma la precisione e la cattiveria stanno venendo un po’ meno.