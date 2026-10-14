Juventus Lazio, sarà Massa a dirigere la gara dell’Allianz Stadium! I precedenti con l’arbitro

Juventus Lazio, Davide Massa arbitrerà la sfida dell’Allianz Stadium! Tutti i precedenti con il direttore di gara

La marcia di avvicinamento alla settima giornata del massimo campionato si arricchisce di un tassello fondamentale legato alle scelte dei direttori di gara per le sfide di cartello. Sarà l’esperto arbitro Davide Massa a dirigere l’atteso incontro tra la Juventus e la Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium. Una designazione di altissimo profilo per un confronto che promette scintille e punti pesanti in palio per le ambizioni di classifica di entrambe le compagini!

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Il bilancio storico di Davide Massa con la Lazio prima della sfida all’Allianz Stadium

Il fischietto originario di Imperia vanta una lunghissima e consolidata tradizione con il club capitolino, avendo incrociato la squadra biancoceleste in ben 35 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera. Il bilancio statistico complessivo sorride appena alla Lazio, che sotto la direzione del direttore di gara ha fatto registrare 12 successi, 12 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo precedente ufficiale tra le parti risale alla dolorosa battuta d’arresto interna per 2-0 subita contro il Napoli nel match disputato il 4 gennaio 2026 sul campo casalingo.

I precedenti specifici tra la Juventus e la Lazio diretti da Davide Massa

Analizzando nello specifico i confronti diretti tra le due storiche rivali affidati alla direzione del fischietto ligure, i dati mettono in evidenza una netta prevalenza dei piemontesi. In carriera, Davide Massa ha diretto per 8 volte un match che vedeva contrapposte la Juventus e la Lazio, registrando un bilancio complessivo di 4 vittorie per i bianconeri, 2 pareggi e un unico successo ottenuto dalla formazione capitolina.