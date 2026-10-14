Consolini: «La Lazio è un’occasione preziosa e stimolante. Sciabica decisiva per la mia scelta» – Lazio News 24

Lidia Consolini, nuova giocatrice della Lazio Women, si è presentata ai canali ufficiali di Lazio Style Channel affrontando peraltro diverse tematiche

Il mercato della Lazio si arricchisce di un nuovo importante tassello. La calciatrice Lidia Consolini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, esprimendo tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questo capitolo professionale e spiegando nel dettaglio i retroscena che l’hanno spinta ad abbracciare il progetto capitolino. Dalla centralità delle figure chiave del club alla grande passione per il pallone, l’impatto di Consolini nel mondo biancoceleste si preannuncia carico di motivazioni e determinazione.

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I motivi della scelta di Consolini

Il passaggio alla formazione biancoceleste rappresenta un punto di svolta fondamentale per la carriera della giocatrice, attirata dall’ambizione e dalla solidità della struttura societaria. Determinante è stato il dialogo diretto con lo staff tecnico e dirigenziale, oltre a un notevole miglioramento della logistica quotidiana.

«Il club si distingue per un’eccellente organizzazione, e i colloqui avuti con l’allenatore e soprattutto con il direttore sportivo sono stati decisivi nel convincermi ad accettare questa proposta» – ha spiegato Consolini – «Questa piazza rappresenta un’occasione preziosa per fare esperienza, maturare, stringere nuovi legami e affrontare stimolanti sfide professionali. Quando giocavo in Lombardia affrontavo quotidianamente quaranta minuti di tragitto tra Lecco e Milano, mentre adesso me ne bastano appena quattro per raggiungere il centro sportivo: un cambiamento logistico decisamente positivo, anche se la mia viscerale passione per il calcio mi spingerebbe a qualsiasi sacrificio».

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Il legame con Sciabica e la voglia di crescere

Tra i fattori decisivi che hanno orientato la scelta della calciatrice figura anche la presenza dell’attaccante Manuela Sciabica, compagna e amica con cui condivide lo spogliatoio. Consolini ha inoltre ben chiari gli obiettivi personali e gli aspetti tattici su cui lavorare.

«Il mio scopo principale è garantire un rendimento elevato e costante durante tutti i novanta minuti, evitando cali tra la prima e la seconda frazione» – ha dichiarato Consolini – «Sulla scelta di venire qui ha influito molto anche Manuela Sciabica: l’allenatore scherza spesso dicendo che lei gli remava contro, ma in realtà mi ha sempre parlato benissimo dell’ambiente e, oltre a essere una grande amica, è stata fondamentale per farmi prendere questa decisione».

Versatilità e ruolo in campo

Sotto il profilo strettamente tattico, la giocatrice si mette a totale disposizione dello scacchiere biancoceleste. Consolini si sente pronta per il salto di categoria ed è disposta a ricoprire diverse posizioni a seconda delle esigenze della squadra.

«Mi considero matura per compiere questo passo importante nella mia carriera e ora intendo concentrarmi sul lavoro individuale e di gruppo in vista delle prossime gare» – ha concluso la giocatrice – «Nasco come difensore laterale o braccetto, ma posso adattarmi in qualsiasi posizione la guida tecnica ritenga opportuno. Il mister richiede ai difensori di spingere molto e proporsi in avanti, e io sono pronta a soddisfare ogni sua richiesta con la massima disponibilità».