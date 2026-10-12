Gattuso prepara la Juventus e aspetta tre rinforzi: sono giorni decisivi per Marusic, Rovella e Cancellieri

La Lazio di Gennaro Gattuso vuole recuperare Adam Marusic, Nicolò Rovella e Matteo Cancellieri! Ecco cosa filtra verso la ripresa degli allenamenti

La Lazio si concede due giorni di riposo dopo l’impegno contro il Monza, ma a Formello l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida di campionato contro la Juventus. Il tecnico Gennaro Gattuso spera di ritrovare alcune pedine fondamentali per affrontare la formazione bianconera, con tre situazioni fisiche da monitorare attentamente nei prossimi giorni.

La formazione biancoceleste tornerà al lavoro mercoledì alle ore 10.30, dando ufficialmente il via alla preparazione della trasferta di Torino. Il programma prevede allenamenti mattutini per tutta la settimana, fino alla rifinitura di sabato, quando Gattuso dovrà sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare.

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Cancellieri vede il rientro: cresce la fiducia per la sfida di Torino

Tra i giocatori più vicini al recupero figura Matteo Cancellieri, presente allo Stadio Olimpico in occasione della partita contro il Monza, ma soltanto nelle vesti di spettatore.

L’esterno offensivo sta completando il percorso di recupero dopo l’incidente avvenuto durante una vacanza nella sosta successiva alla gara contro il Venezia. L’episodio gli aveva provocato una ferita al ginocchio, costringendolo a interrompere temporaneamente l’attività.

Le prospettive sembrano incoraggianti: Cancellieri potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ottenere la convocazione per la trasferta contro la Juventus. La sua eventuale disponibilità garantirebbe a Gattuso un’ulteriore alternativa sulle corsie offensive.

Marusic attende gli esami: controlli decisivi per il montenegrino

Situazione ancora da chiarire per Adam Marusic, alle prese con il problema fisico che lo tiene lontano dal campo dalla prima giornata contro il Bologna. Il difensore montenegrino aveva inizialmente sperato di recuperare in tempo per affrontare il Monza, ma il percorso riabilitativo ha richiesto maggiore prudenza.

Marusic sarà sottoposto a nuovi controlli strumentali, fondamentali per verificare l’evoluzione delle sue condizioni e stabilire i prossimi passaggi del recupero. La speranza è quella di tornare a disposizione per la partita di Torino, anche se saranno gli esiti degli accertamenti a fornire indicazioni più precise.

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Rovella aumenta i carichi di lavoro: l’obiettivo resta la Juventus

Un altro giocatore sul quale si concentrano le attenzioni dello staff medico è Nicolò Rovella. Il centrocampista sta recuperando dalla lesione al polpaccio riportata durante la partita contro il Genoa. Il suo programma prevede un incremento progressivo dei carichi di lavoro individuali, passaggio necessario prima del reinserimento nelle sedute collettive.

Anche per Rovella l’obiettivo è quello di recuperare in tempo per la sfida contro la Juventus, ma la disponibilità del centrocampista dipenderà dalle risposte fisiche dei prossimi giorni.

Per Gattuso si apre dunque una settimana importante: il possibile recupero di Cancellieri, Marusic e Rovella permetterebbe alla Lazio di presentarsi all’appuntamento di Torino con maggiori alternative e una rosa più completa. Le prossime sedute a Formello saranno decisive per capire chi potrà effettivamente tornare tra i convocati.