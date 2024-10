Juve Lazio, biglietti venduti: il dato sul settore ospiti

Juve Lazio, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’Allianz Stadium. Il dato sui tifosi laziali presenti sabato

Dalla giornata di ieri sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti dell’Allianz Stadium. Gara in programma sabato 19 ottobre alle ore 20:45. Incontro al quale non prenderà parte la tifoseria organizzata biancoceleste, come annunciato lo scorso settembre.

Per Juve Lazio, saranno circa 600 i tifosi laziali presenti in trasferta per seguire la squadra di mister Marco Baroni. Numero influenzato dall’assenza di Ultras Lazio e gruppi organizzati della Tribuna Tevere.