Juve-Lazio, allo Stadium parola ai due centravanti: il confronto ad oggi tra Vlahovic e Castellanos

Juve-Lazio, analizziamo il percorso fino ad oggi a pochi giorni dal confronto di sabato sera fra i due centravanti

Archiviata la sosta delle Nazionali, torna nel weekend la serie A che offrirà nel suo menu un big match molto affascinante ovvero quello dello Stadium tra Juventus e Lazio, fondamentale per entrambe per confermarsi e che consentirà ai due tecnici ossia Motta e Baroni, di capire quale strada percorrere per il futuro. Tra i protagonisti della partita, ci saranno sicuramente i due centravanti ossia Vlahovic e Castellanos, sui quali i tifosi si vogliono aggrappare per fare in modo che la propria squadra possa battere l’altra.

Analizzando i numeri attuali fino ad oggi dei due calciatori, la situazione è la seguente ossia: il serbo fino ad ora ha disputato tutte e 7 le partite, ma i gol sono un tasto dolente visto che ad oggi l’ex viola ha realizzato solamente 5 gol, e il suo valore secondo quanto riporta Transfertmarket è leggermente sceso visto che è di 65 milioni, rispetto agli 85 precedenti, e per fortuna di Motta non ha subito ne un cartellino giallo e in particolare un rosso. La Lazio spera però che il momento altalenante prosegua visto che lo scorso anno sempre allo Stadium il calciatore ha contribuito alla vittoria per 3-1

Per quanto riguarda invece Castellanos, il bomber ex Girona sono attualmente 6 i gol realizzati, caratterizzati anche da ben due assist a servizio dei compagni, e anche lui ha realizzato un gol ai bianconeri in Coppa Italia quando alla guida dei biancocelesti c’era Tudor