Juric Torino, Sky Sport: «Accordo praticamente a un passo»

Juric sarà molto probabilmente il prossimo allenatore del Torino. Ad annunciarlo è stato Sky Sport: i dettagli

Non solo Gattuso alla Fiorentina. Come rivelato da Sky Sport, potrebbe essere arrivato il secondo cambio di panchina in Serie A nella giornata odierna.

Infatti Ivan Juric sarebbe pronto a lasciare Verona, dopo le discussioni negli ultimi con la dirigenza, per approdare al Torino. L’accordo sarebbe praticamente a un passo, con il croato, accostato anche alla Lazio, pronto a firmare un triennale da 2 milioni a stagione.