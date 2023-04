Juric sulla vittoria contro la Lazio: «Li abbiamo fatti correre a vuoto»

Juric, il tecnico croato torna a parlare alla vigilia della gara contro l’Atalanta, della vittoria contro la Lazio in conferenza

In occasione della conferenza stampa che precede la sfida casalinga contro l’Atalanta, Juric è tornato a parlare della vittoria di sabato scorso contro la Lazio di Sarri, con idee molto chiare

CORRERE A VUOTO – Spesso si esalta un modo di difendere trascurando le altre cose. Contro la Lazio li abbiamo fatti correre a vuoto per 8 chilometri in più di noi. Queste cose vengono messe in secondo piano