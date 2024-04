Julio Sergio duro con Immobile: «Deve fare un passo indietro. Ecco perché». Le parole dell’ex portiere della Roma

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Julio Sergio ha parlato della stagione di Immobile alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Immobile? Io quando sono arrivato a Roma ho trovato delle difficoltà per capire il calcio italiano, che era totalmente diverso da quello che facevo in Germania. Poi ho capito ed ho giocato alla grande: l’attaccante deve capire quando sta bene e quando no. Quando è un momento uno bisogna fare spazio a chi sta meglio. Non è finito il ciclo di Immobile alla Lazio, ma deve pensare se fare un passo indietro e far giocare qualcun altro».