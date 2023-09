Mercato Lazio, Milinkovic in Arabia? L’opinione di Zanetti

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha commentato la scelta di tanti calciatori, tra cui l’ex Lazio Milinkovic, di andare in Arabia

Nel corso di un’intervista a Marca, Javier Zanetti ha commentato così la scelta di tanti giocatori, tra cui l’ex Lazio Milinkovic, di andare in Arabia Saudita:

Difficile parlarne, perché sono decisioni personali e ognuno ha un modo diverso di vedere le cose. Nella mia carriera mi è capitato di dover scegliere se restare all’Inter o trasferirmi in altri club importanti, però la bilancia nel mio caso è sempre stata rivolta verso i nerazzurri. Mi sentivo benissimo nel club, mi sentivo rappresentato dai suoi valori e dalla sua gente. Questo per me è sempre stato più importante di ogni cifra. Ma non posso dire che andare in Arabia sia sbagliato, ognuno fa le sue valutazioni