Italia, Mancini: «Immobile tornerà in Nazionale, su Romagnoli...»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato di Ciro Immobile ed Alessio Romagnoli in ottica Nazionale: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha parlato così di Immobile e Romagnoli:

«Ci ho parlato a maggio, pensavo potesse essere convocato ma mi ha detto che non stava bene: credo sarebbe venuto, a me non ha mai detto che non verrà più. Per me è l’attaccante che ha segnato di più negli ultimi anni. Romagnoli? In Nazionale viene chi fa bene: quelli che non ci sono mai stati e quelli che ci sono stati già».

