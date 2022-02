Italia, Balotelli: «Vittoria all'Europeo? Con me sarebbe stato più facile...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante italiano Mario Balotelli ha parlato della vittoria degli Europei da parte della Nazionale

Mario Balotelli è tornato in Nazionale per lo stage di Coverciano di fine gennaio e ora punta a far parte del gruppo che si giocherà l’accesso al Mondiale. Ai microfoni de Le Iene, l’attaccante ha rilasciato un’intervista dove ha parlato proprio dell’Italia, fatto però prima della convocazione di Mancini.

ITALIA-EUROPEO – «Se ho guardato l’Italia agli Europei? Sinceramente? Poco, mi fa male guardarla. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200%. Penso che di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo con la squadra, magari avremmo vinto più facilmente».

