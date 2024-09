Isaksen Lazio, voglia di RISCATTO: tre per un POSTO. E il danese ha detto questo...

Isaksen vuole prendersi un posto da titolare nella Lazio: il riscatto del danese che dalla possibile cessione ora punta alla fiducia di Baroni

Come riporta il Corriere dello Sport, Gustav Isaksen ha voglia di conquistare la sua Lazio. Il danese sembrava ad un passo dalla cessione al Celtic, che alla fine non si è concretizzata. L’entrata in campo nel match contro il Milan è stato più che sufficiente. Quanto visto in campo avrebbe fatto superare nelle gerarchie sia Noslin che Tchaouna.

«Spero di poter avere più spazio, magari dall’inizio. Sento la fiducia dell’allenatore». Queste le parole dell’esterno che adesso si trova con la sua Nazionale, alla prima convocazione in assoluto. Al suo ritorno inizierà la corsa a tre per il posto a destra nel tridente biancoceleste.