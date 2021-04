Inzaghi a rischio squalifica: la Procura Federale ha aperto un fascicolo

Rischio squalifica per Simone Inzaghi. La Procura Federale ha aperto un fascicolo a suo carico: tutti i dettagli

Sembra non esserci davvero pace per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Infatti, come rivelato da Il Tempo, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo a suo carico. Infatti un’espressione blasfema del mister piacentino sarebbe stata colta dagli ispettori federali durante la sfida di lunedì contro il Milan.

PRECEDENTI – Un qualcosa che era già successo durante le sfide contro Sassuolo e Sampdoria. In entrambi i casi Inzaghi aveva patteggiato e ricevuto soltanto una multa. Oggi però, come detto, la Procura Federale ha aperto un nuovo fascicolo a suo carico.