Inzaghi motiva la Salernitana: «Abbiamo messo in difficoltà la Lazio, quindi…»

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi è tornato sulla recente vittoria dei granata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Non se la sono dimenticati di certo a Salerno, la recente vittoria contro la Lazio. Questo pomeriggio infatti il tecnico Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per preparare la sfida tra Salernitana ed Hellas Verona. Pensiero anche al successo con i capitolini a dimostrazione di come i granata, a detta del tecnico, possano superare anche le grandi.

LE PAROLE – «Djuric è molto forte di testa, ma noi abbiamo giocatori in grado di contrastarlo. Io guardo soprattutto in casa mia e so che mettere in difficoltà grandi squadre come Lazio, Milan e Atalanta è sufficiente per capire che possiamo giocar bene pure negli scontri diretti».