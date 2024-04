Inter Lazio, l’ultimo atto della festa scudetto: ecco cosa succederà nel match in programma nel weekend del 19 maggio

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la sfida in programma nel weekend del 19 maggio tra Inter e Lazio sarà l’ultimo atto della festa scudetto nerazzurra. In occasione di questa partita, l’ultima a San Siro in questo campionato, verrà consegnato ai campioni d’Italia il trofeo della Serie A. Inoltre, è in previsto uno spettacolo per i tifosi che si recheranno allo stadio.