Inter-Lazio, probabili formazioni: Musacchio titolare

Lazio e Inter si stanno preparando al big match di domenica sera e i due allenatori stanno valutando le scelte di formazione

Si avvicina sempre di più la super sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Domenica sera, le due squadre si affronteranno nella 22esima giornata del campionato di Serie A: in palio non solo i tre punti, ma una buona fetta della corsa Champions e della lotta Scudetto.

Nell’antivigilia della partita, i due allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, stanno valutando le possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo. Per il tecnico biancoceleste un solo dubbio in difesa, che in queste ore sembra essersi sciolto: Musacchio partirà titolare al posto di Patric. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (Gagliardini), Young; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.