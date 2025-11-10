 Inter Lazio, l'analisi di De Grandis: «Sarri? C’è chi lo difende e chi lo critica ma c'è qualcosa che mi rende perplesso. Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala ma...»
Inter Lazio, l'analisi di De Grandis: «Sarri? C’è chi lo difende e chi lo critica ma c'è qualcosa che mi rende perplesso. Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala ma...»

Inter Lazio, l’analisi di De Grandis: «Sarri? C’è chi lo difende e chi lo critica ma c’è qualcosa che mi rende perplesso. Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala ma…»

9 minuti ago

Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Inter Lazio, l’analisi del giornalista Stefano De Grandis: «Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala ma…»

Stefano De Grandis ha sottolineato che la Lazio, pur perdendo 2-0 contro l’Inter, non ha avuto un vero e proprio crollo: la prestazione è stata dignitosa. Ha espresso perplessità su alcune scelte di Maurizio Sarri e ha evidenziato le qualità di Matteo Guendouzi, considerato un giocatore prezioso per la squadra.

SARRI – «Sarri c’è chi lo difende e chi lo critica. C’è qualcosa che mi rende perplesso nella gestione, ma allo stesso tempo come si fa a dire che Sarri è il peggiore quando c’è stato un Pioli che con la Fiorentina non è riuscito a vincere una partita in campionato? Io preferisco sempre affidarmi all’analisi dei dati invece che all’umore. L’Inter ha una media di 7 tiri in porta a partita, la Lazio ne ha concessi tre. Sono critico con Sarri nella gestione di Noslin, può non piacere, ma se non lo fai giocare lo fai sentire l’ultima ruota del carro. In questo momento è meglio di Dia, corre e pressa, »

GUENDOUZI – «Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala coast to coast ma devo rivedere il giudizio, è caotico. L’anno scorso davanti alla difesa ha fatto bene, come mezz’ala non ha una grandissima qualità, non ha la forza di un Rabiot »

