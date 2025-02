Infortunio Sommer, tegola per Inzaghi in vista della Lazio? La situazione

Infortunio Sommer, le ultime in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. La situazione

Nelle ultime ore Simone Inzaghi ha perso Yann Sommer per infortunio. Il portiere ha fatto questa mattina gli esami clinici e strumentali per un problema alla mano. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura come ha spiegato la stessa società nerazzurra in un comunicato. Sommer rischia di restare fuori un mese, saltando di conseguenza la sfida contro la Lazio di Coppa Italia.

COMUNICATO- «Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire ».