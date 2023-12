Infortunio Isaksen, l’esterno danese sta facendo grandi progressi ed è già tornato in gruppo: ad Empoli ci sarà

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio arrivano ottime notizie da Gustav Isaksen. L’esterno ha bruciato i tempi di recupero, ieri si è allenato in gruppo (andando anche in gol).

Sarri con ogni probabilità lo convocherà per la sfida di venerdì contro l’Empoli.