Infortunio Immobile, si teme un lungo stop: gli aggiornamenti

Immobile e la Lazio temono che l’infortunio possa portare ad uno stop tra i 20 e i 30 giorni: vasto edema al polpaccio sinistro

Ciro Immobile si è fermato di nuovo e ancora una volta prima di un delicato impegno con l’Italia di Mancini. Oltre al CT della Nazionale, che dovrà giocare la decisiva gara contro la Svizzera senza il suo bomber principe, a tremare è anche la Lazio.

Come riporta il Messaggero oggi in edicola, gli esami hanno evidenziato un vasto edema al polpaccio sinistro, un infortunio che potrebbe (e dovrebbe) richiedere uno stop tra i 20 e i 30 giorni. Immobile salterà quindi sicuramente le gare contro la Juve e la Lokomotiv in Europa League ed è a forte rischio anche per la gara contro il Napoli. Il centravanti ha pagato lo sforzo delle ultime settimane nelle quali, pur non essendo al meglio per il fastidio al collaterale del ginocchio, si è messo a disposizione di Sarri e dei compagni. La scelta si è rivelata azzardata: Ciro è di nuovo fermo ai box.