Infortunio Immobile, le ultime sul recupero: derby nel mirino. L’attaccante è alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare

Come riportato da Il Corriere dello Sport edizione romana le condizioni di Immobile tengono banco in casa Lazio, l’attaccante dopo l’ennesimo infortunio di questa stagione è alle prese col recupero e ad inizio della prossima settimana effettuerà una nuova risonanza per capire se la lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra si è attenuata.

Al momento sembrerebbero poche le possibilità che l’attaccante possa prendere parte al derby programmato per il 19 marzo, più probabile che vada in panchina.