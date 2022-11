Infortunio Immobile, Ciro tra Derby e Juventus: la situazione

Ciro Immobile sta avendo sensazioni positive sul recupero dall’infortunio alla coscia: in panchina nel Derby e titolare con la Juventus?

Prosegue la corsa contro il tempo di Ciro Immobile per cercare di essere a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di domenica pomeriggio contro la Roma. Come sottolineato dal Corriere della Sera ed. romana, è molto difficile che l’attaccante parta titolare nel Derby.

L’obiettivo del numero 17 biancoceleste è quello di strappare almeno la convocazione e la panchina contro i giallorossi per poi puntare alla titolarità contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta per il Mondiale in Qatar (domenica 13 novembre).