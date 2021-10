Infortunio Correa: le condizioni dell’argentino in vista della Lazio

Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, ha parlato in conferenza delle condizioni di Correa, che potrebbe saltare la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Perù, il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, ha parlato anche di Correa, che ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare:

«Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Se si sentirà bene, domani sarà dei nostri»: