Infortunio Basic, si ferma il centrocampista della Lazio: il motivo
Infortunio Basic, il centrocampista della Lazio si ferma durante la partita contro la Juventus: tutti i dettagli sul centrocampista
La Lazio perde un punto di riferimento a centrocampo a causa dell’infortunio subito da Toma Basic durante il primo tempo della sfida contro la Juventus allo Stadio Allianz. Il centrocampista biancoceleste ha infatti dovuto lasciare il campo tra i due tempi a causa di uno scontro che gli ha causato un dolore acuto tra coscia e inguine.
Basic, visibilmente in difficoltà, è rimasto a terra per alcuni minuti prima di essere sostituito, evitando ulteriori complicazioni fisiche. Il centrocampista ha lasciato dopo aver stretto i denti finendo il primo tempo ed è stato poi sostituto all’intervallo per Fisayo Dele-Bashiru.
Nei prossimi giorni, il giocatore della Lazio, impegnato nella battaglia contro la Juventus di Spalletti, dovrà sottoporsi ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Una perdita importante per Maurizio Sarri, che potrebbe fare a meno di Basic, fondamentale nel centrocampo biancoceleste.
La Lazio, purtroppo, non potrà contare su una delle sue risorse nella seconda frazione della sfida contro la Juventus, e l’assenza di Toma Basic rappresenta un duro colpo per Sarri e la sua squadra.
