Spezia, Gotti fa i conti con gli infortunati: gli assenti

In vista del match di domenica contro la Lazio, lo Spezia deve fare i conti con numerosi infortuni e tante assenze.

Dopo gli stop di Sala e Kovalenko, si è fermato anche Reca, infortunatosi in Nazionale. L’esterno polacco ha iniziato le cure per un problema muscolare al bicipite femorale e non sarà della sfida. Per sostituirlo crescono le chances di un recuperato Ferrer, in alternativa si adatterà Bastoni sulla corsia di sinistra. Le buone notizie arrivano dal recupero di Maldini e al rientro di Kiwior e Dragowski dalla Polonia e Ampadu dal Galles. Oggi sarà il giorno di Hristov dalla Bulgaria, mentre gli ultimi saranno Strelec, Ellertsson e Beck, impegnati ieri sera nelle restanti gare in calendario.