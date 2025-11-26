Infortuni Lazio, il punto di Petrucci: «Cataldi dovrà stare fuori 20 giorni. Gila recuperato. Ecco come sta Castellanos» - Lazio News 24

Hanno Detto
Infortuni Lazio, il punto di Petrucci: «Cataldi dovrà stare fuori 20 giorni. Gila recuperato. Ecco come sta Castellanos»
Infortuni Lazio, Matteo Petrucci ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Laziale. E non ci sono solo buone notizie
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sull’infermeria della squadra biancoceleste.
CATALDI – «Dovrà stare fuori 20 giorni. Un’assenza pesante visto il suo ruolo importante nello scacchiere di Sarri. Lo sostituirà Vecino».
GILA – «Non ha nessun problema. Rientrerà già contro il Milan e giocherà in coppia con Romagnoli».
CASTELLANOS – «E’ tornato a disposizione, ma dovrebbe partire dal primo minuto Dia. Lui, come gli altri giocatori impegnati in Coppa d’Africa, partiranno dopo il Bologna».