Infortunati Lazio, chi recupera per il Verona e chi no. Il punto

La Lazio si prepara alla trasferta contro l’Hellas Verona con un occhio all’infermeria, vediamo gli infortunati che recuperano per la gara

Vincere, questo è l’obiettivo dichiarato della Lazio per la trasferta di domani contro l’Hellas Verona. La squadra di Maurizio Sarri infatti, sta alzando i giri del motore proprio in previsione della trasferta del Bentegodi, con un occhio vigile per gli infortunati.

Come riportato da Il Messaggero, il tecnico potrà fare affidamento nuovamente su Mattia Zaccagni. Così come sono rientrati in gruppo Casale e Luis Alberto (da capire se scenderanno in campo con gli scaligeri). Migliorano invece Romagnoli e Patric, il primo è in attesa del via libera per tornare a correre, per il secondo sarà invece fondamentale la rifinitura in giornata. Non ci sarà invece, com’è noto, Isaksen.