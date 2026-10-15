Infortunati Lazio, il Dottor Monachino fa il punto: ecco le condizioni di tutti i giocatori biancocelesti

Intervenuto a Lazio Style Radio, la radio ufficiale del club biancoceleste, il Dottor Monachino ha fatto il punto su tutti gli infortunati laziali. Da Gudmundsson a Cancellieri, passando per Rovella e Marusic

E’ il Dottor Pietro Monachino in persona, medico sociale ufficiale della Lazio, a fare il punto della situazione sugli infortunati del biancocelesti. Il chirurgo, intervenuto alla radio ufficiale del club, Lazio Style Radio, ha chiarito condizioni e tempi di recupero di Gudmundsson, Marusic, Rovella e Cancellieri.

Infortunati Lazio, le parole del Dott. Monachino sulle condizioni di Gudmundsson

GUDMUNDSSON – «Su Gudmundsson siamo in continuo contatto con lo staff islandese, martedì rivedrà gli esami, verosimilmente se gli esami ci daranno esito positivo cercheremo man mano di reintegrarlo verso il campo Abbiamo protetto in ogni modo possibile la spalla, perché era quello che serviva vista la lussazione che ha subito, e che si è ridotta in maniera spontanea. Abbiamo dovuto rispettare dei tempi fondamentali, ma l’obiettivo è stato ed è quello di riportarlo in campo senza dover ricorrere alla chirurgia.

La spalla è stata fuori dall’articolazione per pochi secondi, ed è stato il suo primo episodio con un infortunio del genere. Il fatto che il danno si sia ridotto spontaneamente, in modo naturale, è un grande vantaggio.»

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Dott. Monachino: «Cancellieri infortunio molto particolare»

CANCELLIERI – «Su Cancellieri, lui ha avuto un infortunio particolare, sta andando molto bene. Abbiamo fatto ieri il test isocinetico per vedere qual è la sua situazione. Muscolarmente è abbastanza avanti, prevediamo di metterlo in gruppo verosimilmente settimana prossima. Lui ci ha ascoltato molto e ci ha seguito in tutto quello che gli chiedevamo, si è messo a disposizione in modo totale.

Con i ragazzi biancocelesti sono orgoglioso di poter dire che ho instaurato lo stesso rapporto che ho con i miei pazienti. Era importante per me riuscire a proiettare ciò che faccio con i miei pazienti anche qui, un rapporto aperto, di fiducia e di dialogo. Vi devo confessare una cosa: io quando vengo a lavorare qui mi rilasso. E’ un luogo fantastico. Stare all’interno di questo gruppo mi sta dando tanta soddisfazione.

Monachino non ha dubbi: «Ecco le condizioni di Rovella e Marusic»

ROVELLA E MARUSIC – «Nicolò Rovella e Marusic? Nel complesso entrambi stanno andando bene. Abbiamo adottato – anche grazie al mister che non ci ha mai messo pressione – una linea molto cauta, perché questo tipo di infortunio lo richiedeva con entrambi.

Credo che siamo verso la dirittura d’arrivo con entrambi, perché gli esami ci hanno dato un quadro buono. Non siamo ancora in grado di poter dire il classico “Pronti per…” ma penso che a breve li rivedremo in campo. Entrambi hanno avuto un problema importante, e abbiamo adottato una metodologia di lavoro che prevede una “stadiazione”, per così dire, in risonanza magnetica, prevede un protocollo di trattamento fisioterapico con determinati step e un percorso di recupero funzionale. Matchando tutte queste situazioni stiamo seguendo un percorso di determinati giorni.

I ragazzi scalpitano, è il loro lavoro ed è giusto che ci siamo impazienza, perché è il loro mestiere. Ma bisogna sempre avere consapevolezza dell’entità del problema, da un punto di vista fisico e da un punto di vista d’immagine. Gli stiamo facendo capire che questa attesa andrà a loro vantaggio, soprattutto per eliminare rischi di recidive, perché sono quelle ad essere il danno più grande per un atleta. Salvaguardare la salute dell’atleta è la prima cosa.»