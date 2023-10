Impallomeni: «Credo che conoscendo Lotito sarà molto deluso. Vi spiego perché». Le parole del giornalista

Stefano Impallomeni, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb di diversi argomenti e della situazione della Lazio.

PAROLE– «Se hai un carattere forte te ne infischi delle sue parole e fai capire che non sei una terza scelta. Però non erano parole che forse andrebbero dette. È un alibi? Alzi lo scudo per via dei pochi punti? Non è carino e giusto. Apprezzo la sincerità ed è un discorso condivisibile, ma la schiettezza devi stare attento a esprimerla, soprattutto dopo il mercato che ti ha fatto il presidente. È un tradimento che Lotito non digerisce, perché tra lui e Tare ha scelto lui. Credo che conoscendo Lotito sarà molto deluso ».

PARTITA COL MILAN– Nel secondo tempo è emersa la differenza di valori, di ritmo, di giocatori, è stato un Milan straordinario. Il primo tempo ho visto una buona Lazio, deve ancora velocizzare l’inserimento dei nuovi, c’è l’appannamento di Immobile, Felipe Anderson a corrente alternata, dietro si balla. Ma ha battuto Torino e Napoli e sono due indicatori importanti. Le dichiarazioni di Sarri di sicuro non aiutano, ma credo che stavolta anche con un piano B non avrebbe retto a questo Milan.