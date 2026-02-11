Impallomeni sulla Coppa Italia: «Bologna Lazio può essere l’ancora per entrambe ma i felsinei sembrano smarriti»

Impallomeni si prepara al big match di questa sera contro il bologna: le sue considerazioni in vista della partita di Coppa Italia

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha analizzato ai microfoni di TMW Radio il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio in programma al Dall’Ara, soffermandosi sul momento delicato che stanno vivendo entrambe le squadre. Secondo quanto affermato dall’ex calciatore, la competizione può rappresentare una svolta nella stagione per ambedue le formazioni.

Il doppio confronto, infatti, arriva in una fase complessa per entrambe, ma con stati d’animo differenti: da una parte un Bologna che appare in difficoltà, dall’altra con la squadra di Sarri determinata a sfruttare l’occasione per rilanciarsi dopo un periodo di grandi tensioni casalinghe.

COPPA ITALIA – «Bologna-Lazio di Coppa Italia? Può essere l’ancora di salvezza per entrambe, l’unica per arrivare in Europa. È un periodo storto per il Bologna, mi sembra una squadra smarrita, scollegata. Troverà una Lazio agguerrita, che ha voglia di fare il colpo. Per entrambe è importante, ma il Bologna mi sembra non si ritrovi più».

Impallomeni ha quindi evidenziato come la Coppa Italia possa trasformarsi in un obiettivo prioritario, soprattutto per chi fatica in campionato. I felsinei, a suo giudizio, stanno attraversando una fase di involuzione, con una squadra meno compatta e meno brillante rispetto al recente passato. La Lazio, invece, potrebbe approfittare di questa situazione per colpire in trasferta e rimettere in carreggiata la propria stagione.

