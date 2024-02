Immobile, ruggito di Re Ciro. Si riprende la Lazio e non solo: avviso anche a Spalletti

Immobile torna con prepotenza a ruggire: il capitano biancoceleste ora vuole riprendersi la Lazio e anche la Nazionale

Ciro Immobile, a 34 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole riportare in alto la sua Lazio, lì dove merita di stare. Obiettivo dichiarato del bomber e capitano è quello di trascinare la sua squadra di nuovo in zona Champions, magari eliminando anche il Bayern agli ottavi dell’attuale competizione.

Obiettivi che, a suon di gol, gli potrebbero garantire anche un ritorno in Nazionale. Il numero 17, nonostante le smentite di sorta, sta facendo di tutto per rientrare nel giro, guadagnandosi un posto per Euro 2024. Lo scrive oggi il Messaggero.