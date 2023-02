Immobile recordman: un gol alla Juve per avvicinare un altro primato. Ciro vicino ai 200 gol in biancoceleste

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport Ciro Immobile ha fin qui messo a segno 190 gol con la maglia della Lazio e punta ad arrivare appena possibile alla straordinaria quota dei 200 gol in biancoceleste.

L’unica classifica parziale in cui non è il miglior realizzatore della storia della Lazio è proprio quella di Coppa Italia. In questamani festazione Immobile ha segnato 12 gol in biancoceleste. Lo precedono Giordano (18 reti), Signori (17), Chinaglia e Tozzi (entrambi a 13).