Immobile in Paideia per gli esami: «Io al Derby? Dipende tutto da…». Il capitano biancoceleste si è presentato in clinica per svolgere nuovi controlli

Come riportato da TMW stamattina il capitano della Lazio, Ciro Immobile, si è presentato in Paideia per sottoporsi a nuovi controlli per capire i tempi di recupero del suo infortunio. Alle domande su una sua possibile presenza al derby l’ attaccante ha risposto:

IMMOBILE– «Sto meglio. Dipende da oggi»