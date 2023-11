Immobile e gli scontri coi difensori della Roma nel derby: ecco il vero motivo

Ciro Immobile è apparso molto carico nel derby di domenica tra Lazio e Roma: ecco il motivo dietro il comportamento dell’attaccante

Il Messaggero oggi in edicola svela il motivo della carica agonistica mostrata da Ciro Immobile nel derby di domenica tra Lazio e Roma.

La rabbia con cui ha giocato la stracittadina e l’ammonizione per gli sconti con i difensori giallorossi nascondevano anche il desiderio di dimostrare che finalmente il peggio è passato e che è pronto, a 33 anni, a rimettersi in gioco per la maglia azzurra.