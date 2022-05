Immobile MVP della Serie A: l’omaggio social della Lazio -FOTO

Ciro Immobile ieri è stato nominato il miglior attaccante della Serie A 2021-2022: l’omaggio social della Lazio

Nella giornata di ieri, la Serie A ha rivelato i nomi degli MVP della stagione 2021/22. Il miglior Under 23 è stato Osimhen del Napoli, per i portieri ha vinto il francese del Milan Maignan, il premio come miglior difensore è andato a Bremer del Torino, Brozovic dell’Inter è stato eletto come miglior centrocampista e a Ciro Immobile della Lazio è spettato il premio come miglior attaccante.

Il bomber dei biancocelesti è stato omaggiato su Instagram dal club capitolino postando una sua foto con scritto: “Ciro Immobile è stato eletto dalla Serie A come il miglior attaccante della Serie A 2021/22“, accompagnato dall’emoji di una corona.