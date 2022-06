Immobile, mattinata in famiglia: «L’amore non finisce mai» – FOTO

Mattinata in famiglia per Ciro Immobile, con tanto di scatto pubblicato sui social

Ultimi giorni di vacanza per Ciro Immobile prima di gettarsi a capofitto nel ritiro estivo della Lazio. Il bomber biancoceleste si gode le ultime ore di relax e in mattinata ha pubblicato un post in compagna di tutta la sua famiglia, dalla moglie Jessica ai tre figli.

«Dove inizia la vita e l’amore non finisce mai», ha scritto Immobile su Instagram.