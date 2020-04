Lazio, Immobile e la voglia di esultare ancora FOTO

Al bomber della Lazio manca giocare ed esultare con i compagni: lo dimostra pubblicando una storia su Instagram

Per un attaccante il gol è tutto, linfa vitale di cui nutrirsi senza sosta. Ciro Immobile stava vivendo un momento d’oro, facendo gonfiare la rete in ogni modo e mandando in estasi i tifosi della Lazio.

Con lo stop alla Serie A dovuto dalla pandemia, il numero 17 è costretto a rimanere a casa ed ha una profonda malinconia di tutti quei momenti vissuti nel corso di questi mesi che hanno portato lui ed i compagni a lottare per qualcosa di inimmaginabile. Il bomber ha voluto dimostrare quanto sia in carenza di Lazio con una storia su Instagram: King Ciro ha pubblicato la foto dell’esultanza di gruppo in occasione della rete di Marusic al Marassi contro il Genoa. Un momento speciale che Immobile non vede l’ora di rivivere.