Immobile-Lewandowski, i numeri dei due bomber in Champions

Lazio e Bayern Monaco si affronteranno questa sera per l’andata degli ottavi di Champions: sarà anche un duello tra Immobile e Lewandowski

Mancano poche ore al fischio d’inizio della super sfida tra Lazio e Bayern Monaco. La gara dell’Olimpico sarà valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Questa partita, oltre ad avere in palio metà qualificazione ai quarti, sarà anche un duello tra i due migliori attaccanti della scorsa stagione: Ciro Immobile e Robert Lewandowski.

Questa mattina, il Corriere dello Sport ha confrontato i numeri dei due bomber in questa edizione della Coppa dei Campioni. L’attaccante polacco del Bayern ha giocato nella fase a gironi 4 partite, mettendo a segno 3 gol in 353 minuti giocati; inoltre, le occasioni create sono state 5. Per il bomber della Lazio, invece, i gol in 4 partite giocate sono stati 5, in un totale di 326 minuti giocati; le occasioni create, poi, sono state 4. Numeri, dunque, che sorridono a Ciro: la speranza è che, dopo questa sera, possano sorridergli ancora di più.