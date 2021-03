Immobile e Insigne, problemi con Netflix e siparietto in napoletano VIDEO

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne protagonisti di un siparietto in napoletano. Problemi su Netflix per i due

Un siparietto tutto da ridere tra Ciro Immobile e Lorenzo Insigne in Nazionale. I due sono stati immortalati a Marco Verratti, loro ex compagno al Pescara, in un video nel quale parlano in dialetto napoletano. I due giocatori, alle prese con alcuni problemi tecnici su Netflix, discutevano in napoletano.

Una scena che ha fatto ridere di cuore Verratti, che ha voluto immortalare la conversazione.