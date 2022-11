Immobile è il King del gol e DAZN lo esalta così sui social – VIDEO

Ciro Immobile è il King della Serie A e DAZN ha riproposto tutti i suoi gol segnati fino a questo momento

Nonostante un doppio infortunio che l’ha tenuto ai box nelle ultime settimane, Ciro Immobile rimane il king della Serie A. L’attaccante biancoceleste ha raccolto 6 gol e 3 assist in 12 partite giocate.

DAZN ha deciso di celebrarlo con un video-raccolta di tutte le sue reti in questa prima fase di stagione. La didascalia a corredo del filmato non può che essere: «E’ sempre The King».