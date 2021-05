Immobile, caccia ad un altro traguardo contro la Fiorentina

Nella gara di domani tra Fiorentina e Lazio, il bomber Ciro Immobile punta al raggiungimento di un altro incredibile traguardo

Domani sera la Lazio torna in campo contro la Fiorentina, in un’altra gara fondamentale per continuare a sognare al quarto posto. Nella sfida del Franchi, però, i riflettori saranno puntati soprattutto su Ciro Immobile, a caccia di un altro incredibile traguardo contro la Viola.

Il bomber biancoceleste, infatti, ha segnato in tutte le ultime cinque sfide contro la Fiorentina in campionato: solo contro il Napoli l’attaccante ha trovato il gol in ben sei match consecutivi. Un dato importantissimo, messo a segno contro una singola avversaria in Serie A TIM. Mister Inzaghi, dunque, si affiderà completamente a Re Ciro, ancora una volta.