Immobile a LSC: «Sto facendo il massimo, i compagni conoscono come sono». Le parole del capitano al termine della partita

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a fine partita, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha commentato la sfida disputata con lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni:

IMMOBILE– «Ho detto a mio fratello che i cori erano per lui, tanto anche lui è ‘Immobile’. Sono contento perché il mister ha passato una settimana a prepararci per l’ambiente e la partita che ci aspettavano. Abbiamo fatto una grande prova, di carattere, cuore e tecnica. Bisognava crescere da questo punto di vista. Il secondo gol è bellissimo, ma anche altre azioni che potevamo concludere meglio. Solo l’approccio non è stato buono nei primi 10′ minuti. Io credo che ci sia stata una crescita mentale da parte mia per entrare meglio nel gioco che esprimiano, anche se a volte va contro le mie caratteristiche. Sto facendo il massimo e vedo che mi riesce bene giocare nello stretto, i compagni conoscono come sono, sanno quello che cerco e non vogliono snaturarmi. Fa parte del nostro essere squadra nel bene e nel male. Quest’anno ho segnato poco, ma raggiungere la doppia cifra è importante. Voglio fare i gol che servono alla squadra per raggiungere l’obiettivo, ne più ne meno. Non cerco gloria personale, ne ho avuta già abbastanza in questi anni. L’importante è centrare l’obiettivo, poi se arrivano i miei gol sono contento. Il gol è per mio padre, mi ha sempre seguito come ha fatto oggi mio fratello. Ho una famiglia dietro che mi aiuta, c’è sempre, soprattutto in questo anno difficile. Con una partita in settimana possiamo riposare e ricaricarci anche mentalmente. Oggi era una battaglia, come sarà contro il Torino e fino alla fine. Le ultime partite sono dure, tutti cercano punti, bisogna alzare l’asticella e tenerla alta al massimo. Quest’anno la forza è nel gruppo. Patric, Marcos si impegnano e ti alzano il livello dell’allenamento e quando sono chiamati in causa fanno bene. Patric ha giocato così senza riscaldamento e questo mostra come stiamo viaggiando tutti verso l’obiettivo. Le partite infrasettimanali il prossimo anno? Non diciamo di che giorno! (ride, ndr)»