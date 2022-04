Immobile a caccia di Quagliarella e Batistuta: tutti gli obiettivi di Ciro

Immobile vuole agganciare Quagliarella a 180 gol entro la fine del campionato e provare a prendere Batistuta, fermo a 183

Ciro Immobile ha obiettivi chiari con la sua Lazio da qui al termine del campionato. Non solo la qualificazione in Europa League, vitale per il futuro del club, ma anche record personali che lo proietterebbero ancora di più nella storia.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il primo obiettivo del numero 17 biancoceleste è raggiungere Quagliarella a 180 reti in Serie A, solo uno in più del bomber biancoceleste. A solo 4 lunghezze c’è poi un mito come Batistuta (183).

Inoltre Immobile punta a vincere per la quarta volta il titolo di capocannoniere, staccando gente del calibro di Meazza (Inter), Boffi (Milan), Platini (Juventus), Signori (Lazio), Paolo Pulici (Torino), Pruzzo (Roma) e Gigi Riva (Cagliari) e dietro solo a Nordhal, capace di vincerla 5 volte e l’unico ad avere una media reti migliore di quella di Ciro (0.77 contro 0.62).

Infine nei top cinque campionati europei, da quando è alla Lazio, Immobile è terzo assoluto per reti realizzate. Ha segnato 147 gol in Serie A dal 2016/17. Davanti a lui, sul podio solo Messi (165) e Lewandowski (188). Il bomber ha staccato Cristiano Ronaldo fermo a 144.