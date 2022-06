Ilic, non solo la Lazio: il centrocampista piace anche in Premier

Non solo la Lazio, sulle tracce di Ilic c’è anche il Brighton: il Verona, però, ha già fissato il prezzo per il centrocampista

Ilic è uno dei nomi più chiacchierati per il futuro della Lazio. Il centrocampista del Verona, però, non piace solo ai biancocelesti: secondo Sky Sport, infatti, anche il Brighton ci avrebbe messo gli occhi.

Come ricorda Sky Sport, il club gialloblu ha già fissato il prezzo: non ci saranno sconti per il talento serbo.