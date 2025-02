Ilic Lazio, niente da fare: vicina la chiusura tra Spartak Mosca e Torino. Le ultime

Ilic Lazio, il centrocampista serbo è stato più volte accostato al calciomercato biancoceleste ma la trattativa non è mai decollata

Ivan Ilic sembrava nel mirino del calciomercato Lazio, ma la società biancoceleste non ha mai preso seriamente in considerazione questa ipotesi ed il centrocampista sta per lasciare l’Italia. Come riportato da CalcioNews24, infatti, è vicina la chiusura della trattativa con lo Spartak Mosca.

Il classe 2001 era stato accostato alla squadra di Lotito anche ai tempi del Verona, ma anche in quel caso non se ne fece più nulla. Ora, gli acquisti di Casadei ed Elmas stanno spingendo il serbo verso l’uscita.

LA NOTIZIA INTEGRALE SU CALCIONEWS24