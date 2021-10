D’Amico: «Tifo Lazio perché più difficile e romantico». La giornalista ha spiegato il motivo della sua simpatia per i colori biancocelesti

Tra le tifose e i tifosi più noti, la Lazio può vantare anche la simpatia della giornalista Ilaria D’Amico. Intervistata nel corso della trasmissione “I Lunatici”, in onda su Radio 2, ha svelato il motivo della sua preferenza per i colori biancocelesti, come riportato dal Corriere dello Sport:

«Più lavori nello sport, meno sei tifoso puro. Però diventai della Lazio perché era più originale e difficile. Negli anni ’80 la Roma era fortissima e la Lazio arrancava, tifare Lazio era più romantico».